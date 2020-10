I test rapidi di Arcuri rischiano di non servire

Leggi su ilmanifesto

È finito con un accordo il braccio di ferro tra medici e governo sui tamponi. Il governo chiede che i medici di famiglia eseguano i tamponi antigenici, per alleggerire le Asl oberate. I medici di base, invece, volevano che l'operazione avvenisse su base volontaria perché non tutti gli studi sono attrezzati per questo tipo di operazioni. In serata il governo ha raggiunto il suo obiettivo, ma l'intesa è soprattutto un'operazione di facciata. L'accordo è stato firmato tra governo e …