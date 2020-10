“I ristoranti non sono luoghi di contagio”: i distributori Horeca contestano il Dpcm (Di martedì 27 ottobre 2020) Italgrob, la Federazione Italiana dei distributori Horeca, si aggiunge al coro di contrarietà all’ultimo Dpcm del governo Conte: “Si scarica indebitamente solo su alcuni attori della scena economica italiana, già provata da questi mesi, la colpa dell’aumento dei contagi”. “Nello specifico – continua Italgrob – i soggetti più colpiti e penalizzati con la chiusura dei locali alle 18.00 sono gli operatori del fuoricasa. Un settore fondamentale per l’economia italiana, oltre 350 mila aziende, un milione e duecentomila addetti e oltre a 4 mila aziende di distribuzione”. Per la Federazione Italgrob e per la categoria dei distributori le imposizioni dell’ultimo Dpcm “sono inaccettabili, ... Leggi su winemag (Di martedì 27 ottobre 2020) Italgrob, la Federazione Italiana dei, si aggiunge al coro di contrarietà all’ultimodel governo Conte: “Si scarica indebitamente solo su alcuni attori della scena economica italiana, già provata da questi mesi, la colpa dell’aumento dei contagi”. “Nello specifico – continua Italgrob – i soggetti più colpiti e penalizzati con la chiusura dei locali alle 18.00gli operatori del fuoricasa. Un settore fondamentale per l’economia italiana, oltre 350 mila aziende, un milione e duecentomila addetti e oltre a 4 mila aziende di distribuzione”. Per la Federazione Italgrob e per la categoria deile imposizioni dell’ultimoinaccettabili, ...

matteorenzi : Chiudendo i ristoranti e i luoghi della cultura non ci saranno meno contagiati, ma solo più disoccupati. Contro il… - Capezzone : Da Veltroni a Rep, escono al naturale. Non si incazzano tanto per l’ingiusta chiusura di teatri e cinema, ma per il… - alex_orlowski : 90% dei ristoranti che frequento, da Milano a Roma, fino all’altro giorno facevano tavolate con 20 e più persone. M… - moriggi : RT @francescatotolo: Per @alex_orlowski, il 90% dei ristoranti che frequenta non rispettava le ordinanze per il contenimento dei #coronavir… - cicalino3 : Decreto Ristori, Conte: “Vale oltre 5 miliardi”. Gualtieri: “Per i piccoli ristoranti… - Il Fatto Quotidiano https:… -

Ultime Notizie dalla rete : ristoranti non Una sera a Bolzano, con bar e ristoranti aperti

AGI - I rintocchi delle campane del Duomo sotto la luna che illumina la conca di Bolzano battono le ore 19. In piazza Walther i negozi hanno già le serrande abbassate, i locali pubblici che s'affaccia ...

Fondazione Cariplo: 16 milioni di euro perché non crolli il Terzo Settore

Vista la gravità della situazione che potrebbe portare presto alla chiusura di migliaia di associazioni e realtà welfare sociale, l’istituzione lombarda ha preso una decisione senza precedenti nella s ...

AGI - I rintocchi delle campane del Duomo sotto la luna che illumina la conca di Bolzano battono le ore 19. In piazza Walther i negozi hanno già le serrande abbassate, i locali pubblici che s'affaccia ...Vista la gravità della situazione che potrebbe portare presto alla chiusura di migliaia di associazioni e realtà welfare sociale, l’istituzione lombarda ha preso una decisione senza precedenti nella s ...