Grande Fratello Vip: ecco chi è il concorrente positivo al coronavirus (Di martedì 27 ottobre 2020) Nella scorsa puntata dovevano entrare tre nuovi vip come concorrenti ufficiali del reality, ma all'ultimo è saltato tutto. Uno di loro ha contratto il Covid-19 GF Vip: saltano i nuovi ingressi per coronavirus Le pagine ufficiali del Grande Fratello Vip avevano annunciato con Grande entusiasmo l'ingresso di tre nuovi concorrenti: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. I primi due hanno già partecipato al reality. Bettarini è entrato nella Casa nella prima edizione mentre Giulia ha partecipato alla terza in cui ha iniziato un flirt con Francesco Monte. Selvaggia Roma, invece, è nota per essere una ex corteggiatrice di Uomini e Donne e aver partecipato a Temptation Island con Francesco Chiofalo. Tutto pronto ma all'ultimo momento i nuovi ingressi sono saltati.

