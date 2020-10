Gf Vip, un concorrente positivo al coronavirus? Ecco cosa è successo (Di martedì 27 ottobre 2020) Un’altra scoppiettante puntata quella andata in onda ieri, 26 ottobre, al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini a inizio puntata ha annunciato che non ci sarebbe stata nessuna eliminazione e che il televoto si sarebbe protratto fino a venerdì. Una bella notizia per i vip, ma non doveva essere la sola. Infatti, durante l’ultima diretta avrebbero anche dovuto fare il loro ingresso tre nuovi concorrenti. Stiamo parlando di Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi, di cui in questi giorni si è molto chiacchierato sui social. Eppure, a malincuore il conduttore ha dovuto annunciare che nessuno avrebbe varcato la porta rossa a causa di un sospetto caso di coronavirus. Ma vediamo meglio cosa è successo. Rimandati i nuovi ingressi: un caso sospetto tra i vip Nell’ultima puntata del Grande Fratello ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 ottobre 2020) Un’altra scoppiettante puntata quella andata in onda ieri, 26 ottobre, al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini a inizio puntata ha annunciato che non ci sarebbe stata nessuna eliminazione e che il televoto si sarebbe protratto fino a venerdì. Una bella notizia per i vip, ma non doveva essere la sola. Infatti, durante l’ultima diretta avrebbero anche dovuto fare il loro ingresso tre nuovi concorrenti. Stiamo parlando di Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi, di cui in questi giorni si è molto chiacchierato sui social. Eppure, a malincuore il conduttore ha dovuto annunciare che nessuno avrebbe varcato la porta rossa a causa di un sospetto caso di. Ma vediamo meglio. Rimandati i nuovi ingressi: un caso sospetto tra i vip Nell’ultima puntata del Grande Fratello ...

zazoomblog : Grande Fratello Vip un nuovo concorrente ha il CoronaVirus: le ultime parole di Giulia Salemi e Stefano Bettarini -… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ tredicesima puntata: Maria Teresa Ruta sclera in diretta contro l’ex marito Amedeo Goria nessun concorre… - carlottaacrea : @IsabelDec37 @Luna_Nene_ ma lo capisci l’italiano? ho scritto “ora è al gfvip” perché è lì, seduta in quello studi… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, tredicesima puntata: #MariaTeresaRuta sclera in diretta contro l’ex marito #AmedeoGoria, nessun concorr… - infoitcultura : Chi è Giulia Salemi, nuova concorrente del Gf Vip: tutto sull'influencer, dall'amore alla carriera -