Francia in lockdown per un mese: domani sera l'annuncio di Macron (Di martedì 27 ottobre 2020) La Francia si appresta ad un nuovo lockdown. La decisione dovrebbe essere annunciata domani sera dal presidente della Repubblica Emmanuelle Macron. Un riconfinamento nazionale che partirebbe dalla mezzanotte di giovedì e durerebbe per un mese. Un lockdown più soft rispetto al precedente con alcune deroghe: le scuole materne ed elementari dovrebbero rimanere aperte mentre si va verso al chiusura dei licei e delle università. Oggi in Francia si sono registrati oltre 500 nuovi morti e la curva epidemiologica continua a puntare verso l'alto con una media settimana di oltre 35 mila contagi giornalieri.

