Diletta Leotta ci ripensa e torna con Daniele Scardina

Leggi su solodonna

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ritorno di fiamma er? Qualcosa tra i due ex fidanzati bolle in pentola… Lo scoop del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini… E sestesso facendo prove di riavvicinamento? Vi sembrerebbe fantascienza? In realtà no. Nel senso che non si tratta di fantascienza né tantomeno di fantagossip. Secondo quanto riferisce il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, pare proprioArticolo completo: dal blog SoloDonna