Covid: positivi un medico e cinque infermieri ospedale di Soverato (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

RobTallei : In Belgio i sanitari positivi asintomatici possono continuare a lavorare quando necessari a garantire la continuità… - Agenzia_Ansa : La Valle d'Aosta è la regione con la maggiore incidenza di contagiati dal Covid-19 rispetto alla popolazione ed pr… - Adnkronos : #Covid, alla #Scala 21 artisti positivi: corista in ospedale - peppemolino : RT @quotidianodirg: 649 casi Covid a Ragusa: 24 positivi in area grigia tra Modica, Ragusa e Vittoria - GenovaQuotidian : Covid Liguria: 1.127 positivi e 14 morti. 14 persone ricoverate in più -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi Covid Toscana, il bollettino del 27 ottobre: in calo i nuovi positivi, sono 1823 / LIVE LA NAZIONE Coronavirus. In Emilia Romagna test sierologico rapido e gratuito nella farmacie anche per il personale scolastico

27 OTT - Si allarga ulteriormente la platea delle persone che possono accedere ai test sierologici rapidi e gratuiti in farmacia voluti dalla Regione Emilia-Romagna, all’interno della campagna di scre ...

Covid, altri 48 contagi nel Vercellese: il bollettino di martedì 27 ottobre

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 32.092 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3749, Asti 1737, Biella 1030, Cuneo 3313, ...

27 OTT - Si allarga ulteriormente la platea delle persone che possono accedere ai test sierologici rapidi e gratuiti in farmacia voluti dalla Regione Emilia-Romagna, all’interno della campagna di scre ...Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 32.092 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3749, Asti 1737, Biella 1030, Cuneo 3313, ...