Conferenza stampa Danilo: «Mi piace questo nuovo modo di giocare»

Il brasiliano Danilo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Barcellona

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Barcellona.

nuovo RUOLO – «Mi trovo bene in questo modo di giocare, mi piace. Siamo spesso con la palla e quindi non ho difficoltà. Per la partita di domani mi sento pronto ad aiutare i miei compagni e la Juve a vincere».

DIFESA – «Dobbiamo muoverci più velocemente, in impostazione siamo in tre e poi riaggrediamo e ci muoviamo a quattro. Siamo più concentrati e stiamo ...

