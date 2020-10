Cinema e teatri, gli attori contro la chiusura: diverse le forme di protesta (Di martedì 27 ottobre 2020) I principali esponenti di Cinema e teatro esprimono in diverse forme il proprio disappunto contro le misure del Governo presenti nel nuovo DPCM che impone la chiusura, fra le altre cose, di Cinema e teatri. La protesta può fare spettacolo, talvolta, ma non è quello di cui hanno bisogno attualmente i rappresentanti del teatro e … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 ottobre 2020) I principali esponenti die teatro esprimono inil proprio disappuntole misure del Governo presenti nel nuovo DPCM che impone la, fra le altre cose, di. Lapuò fare spettacolo, talvolta, ma non è quello di cui hanno bisogno attualmente i rappresentanti del teatro e … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : Foto di stamattina, metro C di Roma fermata San Giovanni. Un’assurdità. Chiudono luoghi sicuri e controllati come… - Capezzone : Da Veltroni a Rep, escono al naturale. Non si incazzano tanto per l’ingiusta chiusura di teatri e cinema, ma per il… - matteosalvinimi : 'Ci avete tolto il respiro'. Significative le parole accorate di Rossella Brescia. È assurdo bollare cultura e spet… - Renato47Rm : Ai teatri e ai cinema serve un’alternativa vera - gigitudine : RT @usnexpo: È con grande rammarico che, a causa della chiusura di #cinema e #teatri disposta nell’ultimo #DPCM, vi comunichiamo che #USN20… -