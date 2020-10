Ciclismo | Julian Alaphilippe | “L’operazione alla mano è andata bene Ora devo riposarmi | ma penso già al mio ritorno”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020), dopo la brutta caduta di cui è stato vittima al Giro delle Fiandre, durante il quale si è scontrato con una moto mentre era all’attacco insieme a van der Poel e Van Aert, si è dovuto operare a una. L’intervento, stante quanto dichiarato dal corridore stesso, è andato a buon fine. Ora il campione del Mondo in carica dovrà rimanere fermo per un po’, fortunatamente per lui proprio nel periodo che coincide con la fine della stagione.ha voluto rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni con un post su instagram. Queste le sue parole: “Voglio darvi una buona notizia dopo la caduta al Giro delle Fiandre: l’operazionemolto. Ora ...