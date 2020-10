Champions League, traverse e gol divorati: per l'Inter è solo 0-0 con lo Shakhtar (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ottobre 2020 " Ancora un pareggio per l'Inte r che nella seconda sfida nella fase a gironi d i Champions Leagu e non va oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk di Castro dopo aver colpito ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ottobre 2020 " Ancora un pareggio per l'Inte r che nella seconda sfida nella fase a gironi d iLeagu e non va oltre lo 0-0 contro loDonetsk di Castro dopo aver colpito ...

Inter : CONFERENZA-??-Da Kiev le parole di Conte e Lautaro alla vigilia di Champions League#ShakhtarInter #UCL - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le immagini dell'allenamento della vigilia: pronti a partire per Kiev! Tutte le foto sono qui ??… - bbchausa : Ana sa ran za a fafata tsakanin Cristiano Ronaldo da Messi ranar Laraba a gasar Champions League. - MarS92__ : RT @OptaPaolo: 2 - Ferrán Torres è il secondo giocatore del Manchester City a segnare in entrambe le sue prime due presenze con i Citizens… - OptaPaolo : 2 - Ferrán Torres è il secondo giocatore del Manchester City a segnare in entrambe le sue prime due presenze con i… -