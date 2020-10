Champions ed Europa League 2020/2021: le statistiche della seconda giornata (Di martedì 27 ottobre 2020) seconda giornata della fase a gironi di Champions League, per il gruppo B stasera alle 18,55 presso lo stadio NSK Olimpiyskiy di Kiev si gioca Shakhtar Donetsk-Inter: le due squadre si sono incrociate tre volte ma mai in questa competizione con un pareggio e due vittorie nerazzurre, l’arbitro della partita è il bulgaro Kabakov. Alle 21,00 il Borussia Monchengladbach ospita il Real Madrid nell’altra gara del girone, per il gruppo D stasera alla stessa ora l’Atalanta riceve l’Ajax: primo scontro in assoluto tra le due formazioni, dirige lo sloveno Skomina. Sempre alle 21,00 il Liverpool attende il Midtjylland nell’altro match del girone, per il gruppo G domani alle 21,00 big match Juventus-Barcellona: negli undici precedenti disputati il bilancio ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020)fase a gironi di, per il gruppo B stasera alle 18,55 presso lo stadio NSK Olimpiyskiy di Kiev si gioca Shakhtar Donetsk-Inter: le due squadre si sono incrociate tre volte ma mai in questa competizione con un pareggio e due vittorie nerazzurre, l’arbitropartita è il bulgaro Kabakov. Alle 21,00 il Borussia Monchengladbach ospita il Real Madrid nell’altra gara del girone, per il gruppo D stasera alla stessa ora l’Atalanta riceve l’Ajax: primo scontro in assoluto tra le due formazioni, dirige lo sloveno Skomina. Sempre alle 21,00 il Liverpool attende il Midtjylland nell’altro match del girone, per il gruppo G domani alle 21,00 big match Juventus-Barcellona: negli undici precedenti disputati il bilancio ...

ZZiliani : Stasera Anna Billò debutta su #SkySport alla conduzione dello speciale Champions che fu di Ilaria D’Amico. Un’eredi… - OptaPaolo : 2000 - Sandro Tonali è il primo giocatore italiano ???? nato negli anni 2000 a scende in campo da titolare in un matc… - GoalItalia : Debutto in Champions da allenatore per @Pirlo_official ???? Dove può arrivare la Juve in Europa con lui in panchina? - sportface2016 : #ChampionsLeague ed #EuropaLeague 2020/2021: le statistiche della seconda giornata - ambrosinidiggiu : Da oggi ci sarà la #ambroscheda Per ogni giornata di serie A, Champions e Europa League darò 10 partite da pronosti… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Europa Champions ed Europa League, le partite delle squadre italiane in TV: calendario, date e orari Sport Fanpage Champions League, Pirlo: "La vera Juventus? Siamo in costruzione, aspetto la rosa al completo"

Stiamo facendo bene". Quella con il Barcellona è la sfida tra due grandissime d'Europa. Che sensazione si prova a giocare una partita del genere? Vero che lo stadio chiuso avvantaggia gli attaccanti? ...

Inzaghi: "Lazio in emergenza. Ma a Bruges per vincere"

Il percorso in Champions “Sappiamo che ogni domenica e in settimana ... Servirà una partita molto intensa, in Europa i ritmi sono alti, cerchiamo di portare a casa un risultato positivo. Ho Muriqi, ...

