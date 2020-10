Cast e personaggi di They Were Ten su Fox, miniserie francese che rilegge il classico di Agatha Christie in chiave moderna (Di martedì 27 ottobre 2020) Al via They Were Ten su Fox, la miniserie francese che rilegge Dieci Piccoli Indiani, il classico di Agatha Christie, in chiave moderna. Dal 27 ottobre, in prima assoluta e in anteprima mondiale, il canale a pagamento di Sky manderà in onda un episodio a settimana, per un totale di sei appuntamenti. La trama di They Were Ten su Fox ci porta su un’isola tropicale deserta che ospita un hotel di lusso in cui si incontreranno dieci persone, cinque donne e cinque uomini. Tuttavia, si renderanno presto conto di essere soli sull’isola, tagliati fuori dal resto del mondo, senza alcun mezzo di comunicazione o di trasporto. Molto rapidamente, queste vacanze, che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Al viaTen su Fox, lacheDieci Piccoli Indiani, ildi, in. Dal 27 ottobre, in prima assoluta e in anteprima mondiale, il canale a pagamento di Sky manderà in onda un episodio a settimana, per un totale di sei appuntamenti. La trama diTen su Fox ci porta su un’isola tropicale deserta che ospita un hotel di lusso in cui si incontreranno dieci persone, cinque donne e cinque uomini. Tuttavia, si renderanno presto conto di essere soli sull’isola, tagliati fuori dal resto del mondo, senza alcun mezzo di comunicazione o di trasporto. Molto rapidamente, queste vacanze, che ...

marticentrismo : Alcuni personaggi del cast, in puntata diventano invisibili #gfvip - quelsorrisomiha : Che peccato uno dei cast più BOOM di tutte le edizioni. Quest’anno ci stanno davvero i vip , ma un gf troppo rovina… - piky_apple : Un cast pieno di personaggi senza carattere e senza rispetto delle persone e rispetto per se stesso! Grazie a quei pochi che parlano! #GFVIP - xhollqnd : @mrgensternx è meraviglioso come tu riesca a portare il tuo amore per skam france ovunque. la serie, i personaggi e… - Eden_253 : Non sono pronta a veder rovinato questo cast dai nuovi personaggi. #gfvip -