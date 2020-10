Barcellona, il presidente Bartomeu rassegna le dimissioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Alla vigilia della sfida di Champions League in casa della Juventus, in casa Barcellona si registra un vero e proprio terremoto. Il presidente Josep Maria Bartomeu ha rassegnato le dimissioni al termine... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 ottobre 2020) Alla vigilia della sfida di Champions League in casa della Juventus, in casasi registra un vero e proprio terremoto. IlJosep Mariahato leal termine...

SkySport : ULTIM'ORA LIGA ? Barcellona, si è dimesso il presidente Bartomeu. Dimissioni anche per l'intera giunta direttiva ?… - Sport_Mediaset : +++ Caos #Barcellona, si è dimesso il Presidente #Bartomeu. +++ #SportMediaset #Ultimora - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Bartomeu non è più il presidente del Barcellona ???? ?? - ignotoale75 : RT @SkySport: ULTIM'ORA LIGA ? Barcellona, si è dimesso il presidente Bartomeu. Dimissioni anche per l'intera giunta direttiva ? #SkySport… - laregione : Il presidente del Barcellona Bartomeu su dimette -