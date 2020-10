Balli in mascherina (Di martedì 27 ottobre 2020) Rocksteady in Pignasecca, due maschietti di koala italodisco e latitudini ritmiche tra Africa e mondo ispanico. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 27 ottobre 2020) Rocksteady in Pignasecca, due maschietti di koala italodisco e latitudini ritmiche tra Africa e mondo ispanico. Leggi

crisj66 : RT @erbabrianza: Da @LaProvinciaDiCO: Discoteca aperta e balli senza mascherina Blitz della Polizia - erbabrianza : Da @LaProvinciaDiCO: Discoteca aperta e balli senza mascherina Blitz della Polizia - GigioSweet17 : #uominiedonne OK che è registrata la puntata.. Però questi balli così vicini anche se con mascherine, sinceramente… - sandra06464030 : @matteosalvinimi Forse se quest estate ti eri messo la mascherina e non avremmo avuto i balli non saremmo arrivati… - Graziella2201 : @brunasaracco @ItaNazionalista @MarcoCoccia3 @matteorenzi Certo che è indispensabile investire in sanità, però que… -

Ultime Notizie dalla rete : Balli mascherina Balli in mascherina - Pier Andrea Canei Internazionale Balli in mascherina

Anche sotto le mascherine si apprezza il volto cangiante della cantante congolese naturalizzata belga, che pur già sfilata ovunque (dalla finale di X Factor a Fabio Fazio) debutta ora sulla distanza ...

Daniele Scardina e Diletta Leotta di nuovo insieme: le foto su Chi non lasciano dubbi

Lo aveva fatto capire Daniele Scardina con una dedica speciale da Ballando con le stelle che il suo cuore continuava a battere per una persona speciale. Il nome di Diletta non lo aveva però fatto, e a ...

Anche sotto le mascherine si apprezza il volto cangiante della cantante congolese naturalizzata belga, che pur già sfilata ovunque (dalla finale di X Factor a Fabio Fazio) debutta ora sulla distanza ...Lo aveva fatto capire Daniele Scardina con una dedica speciale da Ballando con le stelle che il suo cuore continuava a battere per una persona speciale. Il nome di Diletta non lo aveva però fatto, e a ...