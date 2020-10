Tu ci chiudi, tu ci paghi! (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Thomas Fazi. Le misure previste dal nuovo DPCM (chiusura generalizzata di bar e ristoranti dopo le 18, così come di cinema e teatri) rischiano di dare il colpo di grazia ad interi settori – quello della ristorazione, dei lavoratori dello spettacolo, dei commercianti, dei lavoratori dei turismo, degli eventi ecc., che coinvolgono milioni di lavoratori – già messi a durissima prova dalla pandemia, soprattutto a fronte delle risibili risorse messe a disposizione del governo per le categorie interessate dalle misure di restrizioni: 1,5-2 miliardi secondo le prime indiscrezioni, poco più di una mancetta, a fronte di un danno economico che si stima nell’ordine di più di 10 miliardi al mese. A questo punto non è più possibile stare in silenzio, illudendoci che “andrà tutto bene”. La verità ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Thomas Fazi. Le misure previste dal nuovo DPCM (chiusura generalizzata di bar e ristoranti dopo le 18, così come di cinema e teatri) rischiano di dare il colpo di grazia ad interi settori – quello della ristorazione, dei lavoratori dello spettacolo, dei commercianti, dei lavoratori dei turismo, degli eventi ecc., che coinvolgono milioni di lavoratori – già messi a durissima prova dalla pandemia, soprattutto a fronte delle risibili risorse messe a disposizione del governo per le categorie interessate dalle misure di restrizioni: 1,5-2 miliardi secondo le prime indiscrezioni, poco più di una mancetta, a fronte di un danno economico che si stima nell’ordine di più di 10 miliardi al mese. A questo punto non è più possibile stare in silenzio, illudendoci che “andrà tutto bene”. La verità ...

Ultime Notizie dalla rete : chiudi paghi LA MANIFESTAZIONE / “Tu ci chiudi e tu ci paghi”, in Piazza Plebiscito tutte le categorie più esposte alla crisi Identità Insorgenti Indipendentisti siciliani al Governo: «Io rimango aperto oppure tu mi paghi»

15:55Indipendentisti siciliani al Governo: «Io rimango aperto oppure tu mi paghi» 15:55Buone notizie per gli over ... contagiato un dipendente comunale, uffici chiusi 15:30Mazzette e appalti truccati ...

Palestre chiuse: i lavoratori non ci stanno e scendono in piazza

Daranno vita a un sit in viale Fanti il 26 ottobre alle ore 17: centinaia di dipendenti delle palestre di tutti i quartieri, ma anche gente comune e famiglie manifesteranno contro la chiusura ...

