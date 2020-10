Raz Degan volano le critiche su Facebook: “Ma che stai a dì?” (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ex modello israeliano, Raz Degan ha riscontrato numerose critiche sui social network, su un argomento attuale: “Cosa combini!” La vicenda coronavirus in Italia sta diventando critica ogni giorno che passa.… Questo articolo Raz Degan volano le critiche su Facebook: “Ma che stai a dì?” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ex modello israeliano, Razha riscontrato numerosesui social network, su un argomento attuale: “Cosa combini!” La vicenda coronavirus in Italia sta diventando critica ogni giorno che passa.… Questo articolo Razlesu: “Ma chea dì?” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Paris84510357 : @scarlet47952566 Buongiorno, uguale.Comunque Can ha la bellezza medioorientale , assomiglia anche a Raz Degan - strawfield01 : ma eva chen che posta una gif di (credo) raz degan o qualcuno del genere all’isola dei famosi??????? - Rosalba87806187 : RT @SevenHeaven2712: @fieldsofgold__ Se fossi in lui mi esprimerei come il magnifico “Raz Degan”?? - SevenHeaven2712 : @fieldsofgold__ Se fossi in lui mi esprimerei come il magnifico “Raz Degan”?? - MonsterYay_ : Stavo cercando una gif e manco a farlo apposta trovo la Mosetti che chiede a Raz Degan ma chi sei la regina Elisabe… -