Potrebbe esserci acqua sulla luna | “Più accessibile del previsto”

L'acqua sulla luna Potrebbe essere tantissima e soprattutto più accessibile di quanto ci si immaginava. Lo rivelano due studi pubblicati sulla rivista "Nature". Un primo studio, effettuato dalla NASA, afferma che il telescopio volante Sofia ha individuato tracce di H2O, mai trovate prima d'ora sul nostro satellite. Un secondo studio firmato dall'Università del Colorado, afferma che Potrebbero esserci circa 40 mila chilometri quadrati di acqua, la quale sarebbe intrappolata in alcune cavità sotto forma di ghiaccio.

Sulla Luna ci potrebbe essere molta più acqua di quanto si pensi. A sostenerlo due studi diffusi oggi da Nature Astronomy. Inoltre, secondo l'ipotesi, si prospetta la possibilità per gli ...

Il non potere comunque esiste. Nessuno dovrà negarlo, criticarlo o zittirlo con le proprie grida… Chi impara a con vivere con il proprio non potere ha appreso molto. (Jung, Il libro rosso) 1.L'an ...

