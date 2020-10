“Ora fuori”. Tutti contro Patrizia De Blanck, parte la richiesta di squalifica: appello ad Alfonso Signorini (Di lunedì 26 ottobre 2020) Patrizia De Blanck ne ha combinata un’altra delle sue. La mitica contessa è diventata uno dei personaggi più seguiti e chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip e fin dai primi momenti all’interno della casa di Cinecittà ha regalato delle vere e proprie perle trash. Indimenticabile il nudo integrale davanti alle telecamere trasmesso in diretta a Pomeriggio 5 mentre Barbara D’Urso si occupava del reality show di Alfonso Signorini. Poi le liti con gli inquilini, l’incontro-scontro con la marchesa d’Aragona e il suo linguaggio a dir poco colorito. In queste ore la contessa è piombata nella bufera a causa di alcune parole pronunciate mentre chiacchierava con alcuni inquilini.



araihconosoaic : sono stata un'ora fuori dalla lezione perchè alla prof non compariva la mia richiesta ?? - doroteas91 : RT @edefsjk: Matilde RIDICOLA. Com’è che ora fuori dalla casa giudichi la vita privata di Maria Teresa e davanti non hai mai proferito paro… - edefsjk : Matilde RIDICOLA. Com’è che ora fuori dalla casa giudichi la vita privata di Maria Teresa e davanti non hai mai pro… - rajonee09 : Grazie Berna, ora fuori dai coglioni che non se ne può più - Matt95645318 : Le priorità prima erano: fuori EliGreg e Comodino. Le priorità ora: fuori Enock e la Contessa !!!!!! #gfvip -

