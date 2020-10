Olivia Newton-John: «Non auguro il cancro a nessuno, ma per me è stato un dono» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Olivia Newton-John ha 72 anni ed è alla sua terza diagnosi di cancro. La malattia le è stata diagnosticata per la prima volta 28 anni fa, e da allora Sandy di Grease è più battagliera che mai. «Sto bene, sono forte», ha raccontato in un’intervista al Guardian, «Penso che sia molto importante mantenere un messaggio positivo nella tua testa». Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 ottobre 2020) Olivia Newton-John ha 72 anni ed è alla sua terza diagnosi di cancro. La malattia le è stata diagnosticata per la prima volta 28 anni fa, e da allora Sandy di Grease è più battagliera che mai. «Sto bene, sono forte», ha raccontato in un’intervista al Guardian, «Penso che sia molto importante mantenere un messaggio positivo nella tua testa».

Ultime Notizie dalla rete : Olivia Newton Olivia Newton-John: «Non auguro il cancro a nessuno, ma per me è stato un dono» Vanity Fair.it Olivia Newton-John: «Non auguro il cancro a nessuno, ma per me è stato un dono»

La malattia all'attrice di «Grease» è stata diagnosticata per la prima volta 28 anni fa, ed è tornata nel 2017: «Ho vissuto più a lungo di quanto molte persone si aspettassero e voglio mostrare al mon ...

