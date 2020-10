Obinna, nuova vita da talent scout: “Osimhen può diventare uno dei migliori” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Victor Obinna, ex attaccante che ha vestito le maglie di Chievo e Inter, ha rilasciato un’intervista a gianlucadimarzio.com. Oggi è un talent scout in Nigeria e tra i temi affrontati, ha parlato anche di Victor Osimhen. Osimhen può diventare uno dei migliori attaccanti del campionato. Ci sentiamo spesso, mi chiama anche dopo le partite. Provo a dargli qualche consiglio, ma non vi dirò cosa ci diciamo. Si arrabbierebbe. L'articolo Obinna, nuova vita da talent scout: “Osimhen può diventare uno dei migliori” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Victor, ex attaccante che ha vestito le maglie di Chievo e Inter, ha rilasciato un’intervista a gianlucadimarzio.com. Oggi è unin Nigeria e tra i temi affrontati, ha parlato anche di Victor Osimhen. Osimhen puòuno dei migliori attaccanti del campionato. Ci sentiamo spesso, mi chiama anche dopo le partite. Provo a dargli qualche consiglio, ma non vi dirò cosa ci diciamo. Si arrabbierebbe. L'articoloda: “Osimhen puòuno dei migliori” ilNapolista.

