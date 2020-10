Non ci sono più tamponi e reagenti nel Paese. Le Regioni chiedono lo stop per gli asintomatici (Di lunedì 26 ottobre 2020) I presidenti di Regione disperati scrivono una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza per escludere gli asintomatici dalle operazioni di test sul Covid-19, si chiede di fissare delle ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 ottobre 2020) I presidenti di Regione disperati scrivono una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza per escludere glidalle operazioni di test sul Covid-19, si chiede di fissare delle ...

«Non sono un untore, ma un lavoratore», il VIDEO di alcuni gestori di locali in via Torino (VIDEO) triestecafe.it Giro d'Italia, Ganna è da favola: il gregario di Tao centra il poker

Filippo Ganna è stato uno dei trascinatori della Ineos-Grenadiers in questo Giro d’Italia. Il corridore azzurro, campione del mondo nella cronometro a Imola 2020, torna a casa ...

Dalla Dad alla DDI: cosa hanno fatto le scuole (e cosa si può fare meglio)

L’esperienza vissuta con la didattica a distanza dovrebbe essere un’opportunità per ripensare anche a come rendere educativa una esperienza di apprendimento a distanza o mediata dal digitale, magari p ...

