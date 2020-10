Nettuno | aggiornamento Covid | oggi 9 nuovi casi positivi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L’Asl Roma 6 ha registrato 9di coronavirus sul territorio del comune dinelle ultime 48 ore. Il dato è comprensivo delletà precedentemente comunicate. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Registrato un caso di una persona che ha frequentato i locali di una classe della scuola Andrea Sacchi 48 ore prima che risultasse positivo. Non trattandosi di un caso interno alla classe in questione l’azienda sanitaria ha deciso di non procedere con l’isolamento della stessa. Tutti negativi i tamponi rapidi eseguiti, invece, in una sezione della scuola dell’infanzia di via dell’Olmo dove era emerso un caso positivo ed era stata disposta la sospensione delle lezioni in presenza la scorsa settimana. Tra i...