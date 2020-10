Lockdown, da Terni a Catania proteste in piazza contro il Dpcm: «Così moriremo di fame». Sit-in a Milano «ma senza infiltrati» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non solo Napoli. Ieri sera le proteste contro il Dpcm e il semi Lockdown si sono registrate in altre città italiane, da Terni a Salerno fino a Catania. Attimi di tensione, ma anche cori... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non solo Napoli. Ieri sera leile il semisi sono registrate in altre città italiane, daa Salerno fino a. Attimi di tensione, ma anche cori...

AlessioColzani : ?? 'NO AL LOCKDOWN': DA CATANIA A TORINO, CITTADINI IN PIAZZA CONTRO IL GOVERNO Prima è venuta Napoli, poi Roma, ma… - Notiziedi_it : Lockdown, da Terni a Catania proteste in piazza contro il Dpcm: «Così moriremo di fame». Sit-in a Milano «ma senza… - QBravetta : RT @ilmessaggeroit: #Lockdown, da #Terni a #Catania proteste in piazza contro il Dpcm: «Così moriremo di fame» - andrelettrico : Lockdown, da Terni a Catania proteste in piazza contro il Dpcm: «Così moriremo di fame». Sit-in a Milano «ma senza… - mummy53690440 : Lockdown, da Terni a Catania proteste in piazza contro il Dpcm: «Così moriremo di fame». Sit-in a Milano «ma senza… -