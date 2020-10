‘Live – Non è la D’Urso’, scatta il catfight trash tra Mila Suarez e Franceska Pepe: “Ti devi vergognare!” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La convivenza tra Mila Suarez e Franceska Pepe non è finita nel migliore dei modi. Era stata proprio l’ex compagna di Alex Belli a raccontare alle pagine del settimanale Nuovo le origini dei loro attriti. Mentre la Pepe si trovava ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Mila aveva rilasciato un’intervista al magazine diretto da Riccardo Signoretti e aveva rivelato che lei e Franceska avevano diviso per un periodo un appartamento a Milano. Mila aveva però specificato: Franceska non ha mai pagato l’affitto, per anni ho pagato tutto io. Dovrà dare a me i soldi del Grande Fratello Vip. Mila aveva poi raccontato di altri episodi sulla sua passata amicizia con ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 ottobre 2020) La convivenza tranon è finita nel migliore dei modi. Era stata proprio l’ex compagna di Alex Belli a raccontare alle pagine del settimanale Nuovo le origini dei loro attriti. Mentre lasi trovava ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 5,aveva rilasciato un’intervista al magazine diretto da Riccardo Signoretti e aveva rivelato che lei eavevano diviso per un periodo un appartamento ano.aveva però specificato:non ha mai pagato l’affitto, per anni ho pagato tutto io. Dovrà dare a me i soldi del Grande Fratello Vip.aveva poi raccontato di altri episodi sulla sua passata amicizia con ...

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @luigidimaio ?? Live - Non è la d'Urso, Canale 5 ?? 21:15 ?? #noneladurso - juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - GrandeFratello : Questa sera rivivi gli anni ‘20 con noi! Ti aspettiamo su MediasetExtra, live su Mediaset Play e su tutti i nostri… - Novella_2000 : Franceska Pepe si scontra con Mila Suarez, che la accusò di essere una scroccona (ma qualcosa non torna) (VIDEO) - Seoul_ItalyBTS : #Appuntamenti [@BTS_twt #RunBTS 2020] ???27/10?13:00 ITA Run BTS! EP. 113 V LIVE: -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non B2BIG® Live 2020: il 23 e 24 ottobre a Bologna torna l'evento dell'anno sul marketing B2B in Italia, con un tema speciale Fortune Italia