L’Applicazione in grado di prevedere l’arrivo di un ictus (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con il passare degli anni gli strumenti tecnologici diventano sempre più complessi ed innovativi, specie nel campo medico. Alcuni ricercatori del Penn State e dello Huston Methodist Hospital hanno creato un dispositivo davvero sbalorditivo. Si tratta di uno strumento, o più precisamente, un modello di apprendimento automatico capace di diagnosticare in anticipo l’arrivo di un ictus. Tutto questo è possibile grazie all’intelligenza artificiale che governa la macchina che la incorpora. Questa infatti riesce ad analizzare in pochissimo tempo tutte le anomalie che si presentano nei muscoli presenti sulla faccia, e con la stessa precisione di un medico. Tutto ciò avviene in pochissimi minuti ed è eseguito interagendo con il proprio Smartphone. Maggiori dettagli sul software e possibili utilizzi I ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con il passare degli anni gli strumenti tecnologici diventano sempre più complessi ed innovativi, specie nel campo medico. Alcuni ricercatori del Penn State e dello Huston Methodist Hospital hanno creato un dispositivo davvero sbalorditivo. Si tratta di uno strumento, o più precisamente, un modello di apprendimento automatico capace di diagnosticare in anticipo l’arrivo di un. Tutto questo è possibile grazie all’intelligenza artificiale che governa la macchina che la incorpora. Questa infatti riesce ad analizzare in pochissimo tempo tutte le anomalie che si presentano nei muscoli presenti sulla faccia, e con la stessa precisione di un medico. Tutto ciò avviene in pochissimi minuti ed è eseguito interagendo con il proprio Smartphone. Maggiori dettagli sul software e possibili utilizzi I ...

