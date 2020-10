Juventus, altro che “Pirlolandia”: col “Maestro” in panchina per ora solo una vittoria in 4 partite (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lo hanno presentato come il nuovo vate del pallone che avrebbe dovuto salvare la Juventus dall’abbrutimento di Sarri (uno scudetto vinto in un anno complicato da Covid e rifondazione). Hanno celebrato i suoi allenamenti, le sue idee, persino la sua “tesi di laurea” a Coverciano (30 paginette con doppio margine laterale e dentro frasi tipo “Gli attaccanti spesso sono fra i giocatori con maggior talento e con proprie particolari caratteristiche”, più altre ovvietà del genere). Hanno continuato a chiamarlo “maestro” con una tale insistenza, che alla fine deve essersene convinto pure lui. solo che la realtà per il momento è un po’ diversa da “Pirlolandia”. La Serie A è partita da un mese e la Juve di Andrea Pirlo stenta, balbetta, quasi sempre pareggia: 2-2 con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lo hanno presentato come il nuovo vate del pallone che avrebbe dovuto salvare ladall’abbrutimento di Sarri (uno scudetto vinto in un anno complicato da Covid e rifondazione). Hanno celebrato i suoi allenamenti, le sue idee, persino la sua “tesi di laurea” a Coverciano (30 paginette con doppio margine laterale e dentro frasi tipo “Gli attaccanti spesso sono fra i giocatori con maggior talento e con proprie particolari caratteristiche”, più altre ovvietà del genere). Hanno continuato a chiamarlo “maestro” con una tale insistenza, che alla fine deve essersene convinto pure lui.che la realtà per il momento è un po’ diversa da “Pirlolandia”. La Serie A è partita da un mese e la Juve di Andrea Pirlo stenta, balbetta, quasi sempre pareggia: 2-2 con la ...

