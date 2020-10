Gregoraci e Bettarini? Escono gli altarini, “un’amicizia speciale” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bomba su bomba, gossip su gossip. Al centro c’è sempre lei, Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini nuovo concorrente del GF Vip da oggi, lunedi 26 ottobre. Notizie che infiamma ancora una volta la puntata di Mattino 5, il programma del mattino di Federica Panicucci “L’ingresso di Bettarini non è causale, perchè con Elisabetta c’è stata un bella amicizia … Quando lavoravano insieme a Buona Domenica, io ero opinionista, ho visto quanta complicità c’era tra loro due”. La regina del Grande Fratello Vip, infatti, era la protagonista di una succosa indiscrezione di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che ha commentato l’imminente ingresso di Stefano Bettarini nella casa. Un ingresso che avrebbe un significato ben preciso: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bomba su bomba, gossip su gossip. Al centro c’è sempre lei, Elisabettae Stefanonuovo concorrente del GF Vip da oggi, lunedi 26 ottobre. Notizie che infiamma ancora una volta la puntata di Mattino 5, il programma del mattino di Federica Panicucci “L’ingresso dinon è causale, perchè con Elisabetta c’è stata un bella amicizia … Quando lavoravano insieme a Buona Domenica, io ero opinionista, ho visto quanta complicità c’era tra loro due”. La regina del Grande Fratello Vip, infatti, era la protagonista di una succosa indiscrezione di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che ha commentato l’imminente ingresso di Stefanonella casa. Un ingresso che avrebbe un significato ben preciso: ...

nnhamm3 : Quindi per Bettarini: chi sarà il Clemente Russo di turno da far squalificare dopo avergli raccontato che si è trom… - Chicca_colors : Io invece voglio Bettarini allearsi con i blu e la Gregoraci e la Mello suoi flirt rosicare da qui all' ?? Le altre… - Chiara98147500 : RT @mrcprovacitu: riassumendo??: Stefano Bettarini = rompere le palle a Dayane Giulia Salemi =rompere le palle a Tommaso e Stefania S… - mary_jordan6 : RT @mrcprovacitu: riassumendo??: Stefano Bettarini = rompere le palle a Dayane Giulia Salemi =rompere le palle a Tommaso e Stefania S… - Giadahsospesap1 : RT @mrcprovacitu: riassumendo??: Stefano Bettarini = rompere le palle a Dayane Giulia Salemi =rompere le palle a Tommaso e Stefania S… -