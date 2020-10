GFVip, la lite tra Enock e Guenda per le parole di Mario Balotelli (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un forte litigio nelle scorse ore ha visto protagonisti, nella casa del Grande Fratello Vip, Guenda ed Enock. Tutto nasce da un gioco proposto da Tommaso Zorzi, quello che ogni concorrente, a turno, faccia da maggiordomo a un altro. Enock non ci sta perché sua madre ha fatto la collaboratrice domestica, così come quella di Andrea Zelletta, e potrebbero sentirsi ferite. Lo scontro tra Guenda ed Enock Guenda allora fa notare a Enock quella che sembra un’incoerenza di fondo del ragazzo, che come si è premurato di difendere la sensibilità delle collaboratrici domestiche avrebbe potuto anche spendere qualche parola per dissociarsi dalla battuta che Mario Balotelli venerdì in puntata ha fatto a Dayane ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un forte litigio nelle scorse ore ha visto protagonisti, nella casa del Grande Fratello Vip,ed. Tutto nasce da un gioco proposto da Tommaso Zorzi, quello che ogni concorrente, a turno, faccia da maggiordomo a un altro.non ci sta perché sua madre ha fatto la collaboratrice domestica, così come quella di Andrea Zelletta, e potrebbero sentirsi ferite. Lo scontro traedallora fa notare aquella che sembra un’incoerenza di fondo del ragazzo, che come si è premurato di difendere la sensibilità delle collaboratrici domestiche avrebbe potuto anche spendere qualche parola per dissociarsi dalla battuta chevenerdì in puntata ha fatto a Dayane ...

Santuz15 : RT @enomisM96: #GFVIP Lancio l'hashtag #GrazieGUENDA Per aver sollevato il problema del sessismo nella Casa e per andare CONTRO il program… - konlakappa : RT @enomisM96: #GFVIP Hanno censurato la lite tra Guenda ed Enock, eliminando il video di 6 minuti che avevano caricato sul sito. NON HO P… - inkedmoodsj : RT @enomisM96: #GFVIP Hanno censurato la lite tra Guenda ed Enock, eliminando il video di 6 minuti che avevano caricato sul sito. NON HO P… - iamdnai : RT @enomisM96: #GFVIP Hanno censurato la lite tra Guenda ed Enock, eliminando il video di 6 minuti che avevano caricato sul sito. NON HO P… - drunkharryx_ : RT @enomisM96: #GFVIP Hanno censurato la lite tra Guenda ed Enock, eliminando il video di 6 minuti che avevano caricato sul sito. NON HO P… -