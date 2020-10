Gerry Scotti positivo al Covid. Ai fan lo dice così (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gerry Scotti positivo al Covid 19. È lo stesso conduttore, amatissimo dal pubblico, a dare l'annuncio. Su Instagram ha scritto un post laconico: "Volevo essere io a dirvelo. Ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento". Visualizza questo post su Instagram Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020)al19. È lo stesso conduttore, amatissimo dal pubblico, a dare l'annuncio. Su Instagram ha scritto un post laconico: "Volevo essere io a dirvelo. Ho contratto il-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento". Visualizza questo post su Instagram Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il-19. Sono a casa, sotto ...

