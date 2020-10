Dream Team del Pallone d’Oro, l’undici ideale di tutti i tempi (via alle discussioni) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dunque, a pandemia in corso, fra le tante cose che il virus ha fatto saltare c’era anche il Pallone d’Oro. Si decise di annullare l’edizione 2020 (con il senno di poi, forse, frettolosamente visto che tutti i maggiori campionati europei compresi Champions League ed Europa League sono stati completati), che probabilmente si sarebbe chiamata ‘edizione … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dunque, a pandemia in corso, fra le tante cose che il virus ha fatto saltare c’era anche ild’Oro. Si decise di annullare l’edizione 2020 (con il senno di poi, forse, frettolosamente visto chei maggiori campionati europei compresi Champions League ed Europa League sono stati completati), che probabilmente si sarebbe chiamata ‘edizione … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Travis Scott ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram, nel quale il rapper ci prepara in grande stile all'arrivo di PS5!

