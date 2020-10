Dl ristori: 5 mld risorse totali, tra 1 e 1,5 mld a fondo perduto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Le risorse complessive da stanziare per il dl ristori, atteso domani in Consiglio dei ministri, potrebbero ammontare a 5 miliardi di euro, di questi 1-1,5 miliardi verrebbero destinate ai ristori a fondo perduto per le imprese colpite dalle limitazione dell'ultimo Dpcm. A snocciolare i numeri all'Adnkronos autorevoli fonti di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Lecomplessive da stanziare per il dl, atteso domani in Consiglio dei ministri, potrebbero ammontare a 5 miliardi di euro, di questi 1-1,5 miliardi verrebbero destinate aiper le imprese colpite dalle limitazione dell'ultimo Dpcm. A snocciolare i numeri all'Adnkronos autorevoli fonti di governo.

Nclosing123 : @demian_online @giuseppeconte Cmq mi hai convinto. Alla fine dobbiamo pagare noi i ristori pure di chi ha trasgredi… - gabricasper : RT @OGiannino: Se i miliardi previsti a nuovi ristori d'emergenza non richiedono discostamenti come dice Conte, siam seduti su un pozzo di… - Pieferrari : RT @OGiannino: Se i miliardi previsti a nuovi ristori d'emergenza non richiedono discostamenti come dice Conte, siam seduti su un pozzo di… - uffailnick1 : @FilippoZPCaruso @Corriere No, io (e ti anticipo, non sono una statale), i ristori li darei solo dopo aver recupera… - giorrizzo : RT @OGiannino: Se i miliardi previsti a nuovi ristori d'emergenza non richiedono discostamenti come dice Conte, siam seduti su un pozzo di… -

Ultime Notizie dalla rete : ristori mld Il governo accelera: allo studio un “pacchetto ristori” da 1,5-2 miliardi Il Sole 24 ORE Dl ristori: 5 mld risorse totali, tra 1 e 1,5 mld a fondo perduto

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Le risorse complessive da stanziare per il dl Ristori, atteso domani in Consiglio dei ministri, potrebbero ammontare a 5 miliardi di euro, di questi 1-1,5 miliardi ...

Vino,mancate vendite per oltre 1,2 mld nel fuori casa con lockdown serale

Roma-“Complice anche il nuovo lockdown serale, nel 2020 il vino italiano di qualità perderà il 30% delle proprie vendite nell’horeca nazionale (hotel, bar, ristoranti, ecc.), un canale insostituibile ...

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Le risorse complessive da stanziare per il dl Ristori, atteso domani in Consiglio dei ministri, potrebbero ammontare a 5 miliardi di euro, di questi 1-1,5 miliardi ...Roma-“Complice anche il nuovo lockdown serale, nel 2020 il vino italiano di qualità perderà il 30% delle proprie vendite nell’horeca nazionale (hotel, bar, ristoranti, ecc.), un canale insostituibile ...