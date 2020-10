Deficit di alfa-1-antitripsina | diagnosi resta difficile

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 26 ottobre 2020)di-1-: solo un quinto dei pazienti italiani riceve una. Come riuscire ad identificare la malattia In Italia, molti malati convivono per anni con patologie, soprattutto se rare, di cui non conoscono l’identità e nemmeno l’origine, sperimentandone solo la sintomatologia e senza mai trovare una spiegazione per il loro malessere. Ildi-1-(DAAT) è una… L'articolo Corriere Nazionale.