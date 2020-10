Dad dal 75 per cento alle superiori | i Presidi | “Così si lede l’autonomia”

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Le novità inserite nel dpcm del 25 ottobre per la scuola: Dad dal 75 pernei licei. I dubbi dei. ROMA – Le novità inserite nel dpcm del 25 ottobre per la scuola. Il Governo, nonostante i dubbi della ministra Azzolina, ha deciso di riportare la didattica a distanza nei licei. Almeno il 75% (in alcuni casi anche il 100%) delle lezioni dovrà essere svolto a distanza. Prevista, inoltre, la differenziazione degli orari. Nessuno degli alunni entrerà in classe prima delle 9 e si potrà decidere per turni pomeridiani. Un vero e proprio passo indietro rispetto a quanto detto nelle settimane precedenti. Misure in vigore fino al 24 novembre Le indicazioni resteranno in vigore fino al 24 novembre, data di scadenza del nuovo dpcm. La sensazione, scrive il Corriere della Sera, è quella di una ...