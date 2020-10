Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - riotta : Il Sud? Una polveriera. Covid? Allarme rosso. Le proteste? Preordinate ma rabbia sociale è diffusa. Il governo? Res… - SkyTG24 : Napoli, manifestazione nel quartiere Vomero contro le restrizioni anti-Covid. VIDEO - lorenzlu : RT @Ilconservator: Quindi in questo paese abbiamo attori, registi, cantanti e artisti vari tutti rivoluzionari solo con i… - diavolisempre : Covid: proteste Milano, lancio molotov - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proteste

Sky Tg24

Durante la loro protesta, i gestori degli impianti hanno evidenziato che ... “Il settore dello spettacolo sta soffrendo a causa dell’epidemia da Covid-19 e i dati sulla crescita del contagio non fanno ...Via Toledo ore 17.30. Manca mezz’ora allo scadere delle 18. I bar storici di piazza Trieste e Trento già iniziano a impilare le sedie dei tavolini a disposizione del servizio per il pubblico. “Non ...