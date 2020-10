Covid | il dpcm non soddisfa De Luca | “Un passo avanti ma non basterà”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTorna a parlare Vincenzo De, questa volta lo fa attraverso le colonne de Il Corriere della Sera. Il presidente della Regione Campania ha rilasciato un’intervista a Maria Teresa Meli nella quale ammette di non essere pienamentetto dall’ultimodel Governo. Despiega anche il dietrofront in merito all’annunciato lockdown, entra nuovamente in conflitto con il ministro Azzolina per le scuole e commenta la guerriglia di Napoli, lanciando stoccate al sindaco De Magistris.– “Sono le misure più restrittive che si potessero adottare, nell’ambito di una scelta ancora intermedia fatta dal governo. Le alternative praticabili sono due: o chiudere tutto per un mese per frenare il contagio; o prendere misure rigorose, ma ...