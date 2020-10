Ballando con le stelle, Mariotto volgare con la Isoardi. E Selvaggia Lucarelli non dice una parola (Di lunedì 26 ottobre 2020) Battuta volgare contro Elisa Isoardi a Ballando con le stelle. «Quei movimenti sul letto… Si vede che ormai sei esperta, ti vengono benissimo…». A pronunciare la frase decisamente di cattivo gusto è stato Guillermo Mariotto. Così si è espresso il giurato dopo l’esibizione della Isoardi con Raimondo Todaro. Ma Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci sono state zitte. Nessuna difesa, nessuna solidarietà. Un silenzio che non è passato inosservato a i telespettatori. Battuta volgare contro la Isoardi: il web si scatena La Isoardi, imbarazzata, non ha reagito. Ma nel frattempo, sui social, sono scoppiate le polemiche: ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Battutacontro Elisacon le. «Quei movimenti sul letto… Si vede che ormai sei esperta, ti vengono benissimo…». A pronunciare la frase decisamente di cattivo gusto è stato Guillermo. Così si è espresso il giurato dopo l’esibizione dellacon Raimondo Todaro. Mae Milly Carlucci sono state zitte. Nessuna difesa, nessuna solidarietà. Un silenzio che non è passato inosservato a i telespettatori. Battutacontro la: il web si scatena La, imbarazzata, non ha reagito. Ma nel frattempo, sui social, sono scoppiate le polemiche: ...

