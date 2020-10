A Termini Imerese sindaca M5s-Pd ma in Consiglio prevale il centrodestra

Leggi su dire

(Di lunedì 26 ottobre 2020) PALERMO – Tempi duri per l’asse M5s-Pd che ha portato all’elezione di Maria Terranova a sindaca di Termini Imerese, nel Palermitano. Dopo il successo elettorale del 5 ottobre la coppia M5s-Pd, prima replica in Sicilia dell’alleanza che a Roma sostiene il governo nazionale, fa i conti con la legge dei numeri ed e’ costretta a cedere la presidenza e la vicepresidenza del consiglio comunale al centrodestra. A fronte del 42% raccolto da Terranova, infatti, la coalizione della sindaca ha messo insieme solo il 31,4% e così nel riparto proporzionale dei seggi tra le liste è il centrodestra, diviso e sconfitto nella corsa alla poltrona di primo cittadino, ad ottenere la maggioranza dei consiglieri comunali: le nove liste di centrodestra insieme raggiungono il 68,6%, pari a 11 consiglieri comunali, contro i cinque del M5s, del Pd e della lista civica a sostegno di Terranova, che quindi non ha la maggioranza in Consiglio.