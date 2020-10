X-Men - L'inizio: James McAvoy fece un errore nel prepararsi al ruolo: ecco quale (Di domenica 25 ottobre 2020) James McAvoy commise un grave errore prima dell'inizio delle riprese di X-Men - L'inizio e il regista, con l'aiuto delle truccatrici, fu costretto a trovare una soluzione. Al fine di prepararsi per il ruolo di Charles Xavier, James McAvoy commise un grave errore prima dell'inizio delle riprese di X-Men - L'inizio, errore che costrinse il regista a parlare con le truccatrici e le costumiste al fine di porre rimedio alla svista dell'attore che avrebbe condizionato il corso dell'intero film. Non appena gli venne comunicato che l'inizio delle riprese era ormai prossimo McAvoy non perse tempo e si rasò immediatamente la testa; ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 ottobre 2020)commise un graveprima dell'delle riprese di X-Men - L'e il regista, con l'aiuto delle truccatrici, fu costretto a trovare una soluzione. Al fine diper ildi Charles Xavier,commise un graveprima dell'delle riprese di X-Men - L'che costrinse il regista a parlare con le truccatrici e le costumiste al fine di porre rimedio alla svista dell'attore che avrebbe condizionato il corso dell'intero film. Non appena gli venne comunicato che l'delle riprese era ormai prossimonon perse tempo e si rasò immediatamente la testa; ...

