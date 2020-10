Vuelta a España 2020, tutte le classifiche dopo la sesta tappa: Primoz Roglic resta in vetta alla graduatoria a punti (Di domenica 25 ottobre 2020) Richard Carapaz ha conquistato la maglia rossa al termine della sesta tappa della Vuelta a España 2020. Di seguito le quattro principali classifiche individuali della Vuelta a España 2020 aggiornate al termine della sesta tappa, vinta da Ion Izagirre in solitaria. CLASSIFICA GENERALE sesta tappa Vuelta A ESPANA 2020 1 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 24H 34′ 39” – B : 10” – 2 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 24H 34′ 57” + 00H 00′ 18” – – 3 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 24H 34′ 59” + 00H 00′ 20” B : 18” – 4 PRIMOŽ ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Richard Carapaz ha conquistato la maglia rossa al termine delladellaa España. Di seguito le quattro principaliindividuali dellaa Españaaggiornate al termine della, vinta da Ion Izagirre in solitaria. CLASSIFICA GENERALEA ESPANA1 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 24H 34′ 39” – B : 10” – 2 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 24H 34′ 57” + 00H 00′ 18” – – 3 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 24H 34′ 59” + 00H 00′ 20” B : 18” – 4 PRIMOŽ ...

cyclingoo : ?? Vuelta a España 2020, vittoria per Ion Izagirre a Aramon Formigal – Primoz Roglic in difficoltà, Richard Carapaz… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: ventitre battistrada con 4? di vantaggio sul gruppo -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ad Aramon Formigal - #Vuelta #España… - SpazioCiclismo : Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “Kuss può anche vincere la corsa, è in gran forma. Io e lui lavoriamo insieme”… - SpazioCiclismo : Vuelta a España 2020, Tim Wellens festeggia: “Ero un po’ spaventato prima di venire qui, vincere è una bellissima s… -