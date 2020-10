SIMEU, Salvatore Manca: “Allarme nei Pronto soccorso. Siamo in difficoltà” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il coronavirus continua a circolare e il numero di pazienti con sintomi riconducibili al covid aumentano. È emergenza negli ospedali italiani. La seconda ondata della pandemia da coronavirus sta iniziando a delineare un quadro tragico negli ospedali italiani e non. Non solo le positività ad aumentare, ma anche il numero di persone che, a causa … L'articolo SIMEU, Salvatore Manca: “Allarme nei Pronto soccorso. Siamo in difficoltà” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il coronavirus continua a circolare e il numero di pazienti con sintomi riconducibili al covid aumentano. È emergenza negli ospedali italiani. La seconda ondata della pandemia da coronavirus sta iniziando a delineare un quadro tragico negli ospedali italiani e non. Non solo le positività ad aumentare, ma anche il numero di persone che, a causa … L'articolo: “Allarme neiin difficoltà” proviene da Inews.it.

rtl1025 : ?? 'La situazione nei Pronto soccorso è drammatica, con fortissime criticità in tutte le Regioni. Ci sono file di am… - elios_skia : RT @squopellediluna: L'allarme del presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Salvatore Manca: 'Reparti Cov… - squopellediluna : L'allarme del presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Salvatore Manca: 'Reparti… - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? 'La situazione nei Pronto soccorso è drammatica, con fortissime criticità in tutte le Regioni. Ci sono file di ambulanze in… - avv_procopio : RT @rtl1025: ?? 'La situazione nei Pronto soccorso è drammatica, con fortissime criticità in tutte le Regioni. Ci sono file di ambulanze in… -