Serie A, la Fiorentina batte l'Udinese per 3-2 (Di domenica 25 ottobre 2020) Rialza la testa la Fiorentina, che torna alla vittoria battendo 3-2 l'Udinese al Franchi. Parte bene la Viola, che passa all'11' con Castrovilli e poi raddoppia dopo 10' con Milenkovic. Ma la reazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 ottobre 2020) Rialza la testa la, che torna alla vittoriando 3-2 l'al Franchi. Parte bene la Viola, che passa all'11' con Castrovilli e poi raddoppia dopo 10' con Milenkovic. Ma la reazione ...

Inter : ?? | LO SAPEVI? Era dal settembre 2012 contro la Fiorentina che @23_Frog non forniva un assist vincente in Serie A - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Udinese 2-0, rete di Milenkovic N. (FIO) - infoitsport : Serie A: la Fiorentina batte 3-2 l'Udinese e si rialza, ossigeno per Iachini - Sportmediaset - MundoNapoli : Quinta Giornata del Campionato di Serie A: Fiorentina-Udinese 3-2 - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Serie A, la Fiorentina batte l'Udinese per 3-2 #SerieA -