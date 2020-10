Ricetta anguilla in umido | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di domenica 25 ottobre 2020) L’inè un piatto tipico della tradizione gastronomica napoletana. In realtà, l’, non viene consumata solo nel napoletano ma anche in tutto il Meridione d’Italia dove veniva, e viene, mangiata per scongiurare il male. Mangiare l’significava sottomettere il male e propiziarsi un nuovo anno felice e sereno. Al giorno d’oggi, il significato intrinseco di questo piatto si è perso ma, l’insi continua a consumare. Preparare l’innon è difficile, vediamo come si fa e cosa ci occorre.in800 g Pomodori San Marzano 1 ...