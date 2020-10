Riaccendiamo i fuochi, Francesco Panella: “I ristoratori devono tenere accesa la speranza, ma serve una mano dalle Istituzioni” (Di domenica 25 ottobre 2020) Debuttare all’indomani di un nuovo DPCM che prevede una nuova restrizione sugli orari di apertura dei ristoranti non è facile: uno dei settori più colpiti dalla crisi da Covid stava appena riprendendo fiato con un’estate che aveva ridato un pizzico di speranza nella possibilità di gestire un Paese in pandemia, ma la crescita esponenziale dei contagi partita agli inizi di ottobre ha portato a un inasprimento delle misure nazionali anti-contagio. E così Francesco Panella si ritrova nell’ancor più difficile compito di dare speranza a ristoratori in cerca di un rilancio il giorno dopo l’ennesima batosta: parte infatti domani, lunedì 26 ottobre, in prima serata su Nove Riaccendiamo i fuochi, un nuovo format in ... Leggi su tvblog (Di domenica 25 ottobre 2020) Debuttare all’indomani di un nuovo DPCM che prevede una nuova restrizione sugli orari di apertura dei ristoranti non è facile: uno dei settori più colpiti dalla crisi da Covid stava appena riprendendo fiato con un’estate che aveva ridato un pizzico dinella possibilità di gestire un Paese in pandemia, ma la crescita esponenziale dei contagi partita agli inizi di ottobre ha portato a un inasprimento delle misure nazionali anti-contagio. E cosìsi ritrova nell’ancor più difficile compito di darein cerca di un rilancio il giorno dopo l’ennesima batosta: parte infatti domani, lunedì 26 ottobre, in prima serata su Nove, un nuovo format in ...

Riaccendiamo i Fuochi: anche Francesco Panella avrà le sue cucine da incubo

