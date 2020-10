PS5: Sony annuncia una partnership con Travis Scott (Di domenica 25 ottobre 2020) Sony ha recentemente annunciato l’inizio di una partnership creativa con il noto rapper Travis Scott per promuovere PS5 Di sicuro orma tutti conoscono Travis Scott, il noto rapper statunitense che negli ultimi tempi sta facendo sempre più apparizioni nel mondo dei videogiochi. Ad aprile di quest’anno il musicista ha collaborato con Epic Games per organizzare ben cinque concerti virtuali su Fortnite, coinvolgendo tantissimi giocatori in degli eventi davvero unici. A quanto pare però sembra che, oltre ad apparire nel battle royale più famoso al mondo, il rapper stia per inserirsi anche nel settore delle console. Questo perché Sony ha recentemente annunciato l’inizio di una ... Leggi su tuttotek (Di domenica 25 ottobre 2020)ha recentementeto l’inizio di unacreativa con il noto rapperper promuovere PS5 Di sicuro orma tutti conoscono, il noto rapper statunitense che negli ultimi tempi sta facendo sempre più apparizioni nel mondo dei videogiochi. Ad aprile di quest’anno il musicista ha collaborato con Epic Games per organizzare ben cinque concerti virtuali su Fortnite, coinvolgendo tantissimi giocatori in degli eventi davvero unici. A quanto pare però sembra che, oltre ad apparire nel battle royale più famoso al mondo, il rapper stia per inserirsi anche nel settore delle console. Questo perchéha recentementeto l’inizio di una ...

