Nur Sultan 2020 | programma e orari di lunedì 26 ottobre con Travaglia

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di lunedì 26, per quanto concerne l’Atp 250 di Nur. L’evento kazako proporrà lo scontro tra l’italiano Stefanoe Tommy Paul, quest’ultimo testa di serie numero 7 e ostico opponente per l’azzurro. Di seguito ilcompleto. CENTER COURT dalle ore 07.00 – (4) Popyrin vs (5) Karatsev —> Finale qualificazioni a seguire – (1) Hanfmann vs Dzumhur —> Finale qualificazioni non prima delle ore 10.00 – (WC) Popko vs Albot a seguire – Verdasco vs Duckworth non prima delle ore 13.00 – Tiafoe vs Moutet COURT 1 dalle ore 08.00 – (3) Sugita vs (7) Polmans –> finale qualificazioni a seguire ...