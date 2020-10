Nuoto, ISL 2020: terza tappa (seconda giornata). Miressi in evidenza nei 100 sl, podi per Martinenghi, Carraro e Scozzoli (Di domenica 25 ottobre 2020) Va in archivio la seconda giornata della terza tappa della International Swimming League 2020. La Champions League del Nuoto in corsia (vasca corta) ha visto confrontarsi quattro compagni, con il successo dei Los Angeles Current 535.5 punti a precedere i Tokyo Frog Kings 506.5 punti, i Toronto Titans 401.0 punti e gli Aqua Centurions 260. Un quarto posto amaro per la formazione di base italiana, che però ha regalato alcune buone prestazioni in chiave azzurra. In primis, quelle di Alessandro Miressi. Il campione d’Europa in carica della vasca da 50 metri si è imposto con il crono di 46″13, regolando di due centesimi l’americano Blake Pieroni (Toronto Titans) e di 36 il compagno di squadra, il brasiliano Marcelo Chierighini. Un tempo quello ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Va in archivio ladelladella International Swimming League. La Champions League delin corsia (vasca corta) ha visto confrontarsi quattro compagni, con il successo dei Los Angeles Current 535.5 punti a precedere i Tokyo Frog Kings 506.5 punti, i Toronto Titans 401.0 punti e gli Aqua Centurions 260. Un quarto posto amaro per la formazione di base italiana, che però ha regalato alcune buone prestazioni in chiave azzurra. In primis, quelle di Alessandro. Il campione d’Europa in carica della vasca da 50 metri si è imposto con il crono di 46″13, regolando di due centesimi l’americano Blake Pieroni (Toronto Titans) e di 36 il compagno di squadra, il brasiliano Marcelo Chierighini. Un tempo quello ...

