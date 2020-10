Klopp: “Allo Sheffield un rigore inesistente. Nel primo tempo abbiamo faticato” (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo la vittoria contro lo Sheffield, il tecnico del Liverpool in conferenza stampa ha commentato il 2-1 finale. Queste le parole di Klopp come riportato da tmw: “Non mi sorprende che non sia stato facile affrontare una squadra come lo Sheffield, sono consapevole che affrontare un tecnico preparato come Chris Wilder non è una cosa da poco. Ai nostri avversari è stato assegnato un calcio di rigore inesistente, abbiamo subito una pesante ingiustizia e dunque siamo stati costretti a rimontare lo svantaggio. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica contro McBurnie mentre nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa nell’assetto tattico riuscendo a dominare sulle seconde palle. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo la vittoria contro lo, il tecnico del Liverpool in conferenza stampa ha commentato il 2-1 finale. Queste le parole dicome riportato da tmw: “Non mi sorprende che non sia stato facile affrontare una squadra come lo, sono consapevole che affrontare un tecnico preparato come Chris Wilder non è una cosa da poco. Ai nostri avversari è stato assegnato un calcio disubito una pesante ingiustizia e dunque siamo stati costretti a rimontare lo svantaggio. Nelfatto un po’ di fatica contro McBurnie mentre nella ripresacambiato qualcosa nell’assetto tattico riuscendo a dominare sulle seconde palle. ...

cantafio88 : È vero, l'Inter non mi entusiasma. È vero, Conte non è Klopp. È vero, un club ha bisogno di continuità e di una soc… - MatteoBandit2 : @InterCM16 Il fatto che continui a paragonare Klopp allo schifo che stiamo vedendo, mi fa supporre che a te Jurgen… - umbertodicanito : #Conte (9/10): scorretto specialmente per chi poi osanna le filosofie di #Klopp, prende come esempio #PremierLeague… -

