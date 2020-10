Infortunio Bakayoko: problema al ginocchio sinistro per il centrocampista (Di domenica 25 ottobre 2020) del Napoli che è stato costretto ad uscire Tremano il Napoli e Rino Gattuso. Dopo una scivolata su Improta, Tiemoué Bakayoko è rimasto dolorante a terra toccandosi il ginocchio sinistro. Immediato il cambio ordinato da Gattuso che ha fatto entrare Demme al posto dell’ex Chelsea. Bakayoko si è incamminato verso la panchina azzurra con una robusta fasciatura al ginocchio sinistro e zoppicando vistosamente. Gli esami strumentali a cui si sottoporrà in settimana chiariranno l’entità dell’Infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) del Napoli che è stato costretto ad uscire Tremano il Napoli e Rino Gattuso. Dopo una scivolata su Improta, Tiemouéè rimasto dolorante a terra toccandosi il. Immediato il cambio ordinato da Gattuso che ha fatto entrare Demme al posto dell’ex Chelsea.si è incamminato verso la panchina azzurra con una robusta fasciatura ale zoppicando vistosamente. Gli esami strumentali a cui si sottoporrà in settimana chiariranno l’entità dell’. Leggi su Calcionews24.com

