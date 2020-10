Hamilton: 'La vittoria numero 92? Ora fatico solo a comprenderla' (Di domenica 25 ottobre 2020) Un pilota, da solo, al vertice della Formula 1. Anche in Portogallo l'impresa è di Lewis Hamilton. Il britannico vince dopo una partenza difficile, conquistando la 92ª vittoria nella sua carriera. Un ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 ottobre 2020) Un pilota, da, al vertice della Formula 1. Anche in Portogallo l'impresa è di Lewis. Il britannico vince dopo una partenza difficile, conquistando la 92ªnella sua carriera. Un ...

OptaPaolo : 92 - Con la vittoria nel Gran Premio di Portogallo, Lewis #Hamilton è diventato il pilota con più successi (92) nel… - loris_assi : RT @OptaPaolo: 92 - Con la vittoria nel Gran Premio di Portogallo, Lewis #Hamilton è diventato il pilota con più successi (92) nella storia… - infoitsport : Lewis Hamilton riscrive la storia: 92ª vittoria in Formula 1, sorpasso a Schumi, nessuno come lui… - TremoladaMattia : RT @Italiaracing: Nessuno come Lewis Hamilton, 92esima vittoria in Portogallo #PortugueseGP #Hamilton #F1 - LucaFrosio : RT @Eurosport_IT: IN PORTOGALLO HAMILTON E' DA RECORD! ?? ???? Il britannico vince il GP del Portogallo e diventa il pilota più vincente dell… -